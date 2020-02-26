В пожаре на проспекте Ленина спасли 13 человек

Возгорание произошло минувшим вечером.

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В пожарную охрану позвонили случайные прохожие, ставшие свидетелями клубов дыма из окна одной из квартир в доме на проспекте Ленина. В пятиэтажном доме горела квартира на втором этаже, в которой пожарные обнаружили женщину 1975 года рождения без сознания. С признаками отравления продуктами горения, пострадавшую отправили в больницу.

Чтобы спасти жильцов верхних этажей, пожарным пришлось воспользоваться спасательными комплектами и выводить людей через задымленный подъезд. Всего спасено 13 человек, детей среди них не было. Эвакуировать жителей через окно, воспользовавшись автолестницей, не удалось, поскольку прилегающая территория была загружена автомобилями собственников квартир.

«Пожар ликвидировали в 21:54, соседние квартиры от распространения огня удалось сберечь. На месте ЧП проводил расследование отдел дознания. Источником возгорания по предварительным данным стало электрооборудование», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Установлено, что в комнате случилось короткое замыкание выключателя, из-за высокой захламленности квартиры пламя быстро распространилось. Хозяйка не сразу заметила пожар, поэтому не смогла в дальнейшем выбраться из опасного помещения.

Сотрудники МЧС призывают людей своевременно выявлять и устранять неисправности электрического оборудования, а также не перегораживать проезжую часть личными автомобилями.