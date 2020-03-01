10-летняя девочка спасла младших братьев от пожара в Челябинске

Заметив возгорание, она сразу же собрала младших и вышла из квартиры.

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Трагедия едва не произошла в одной из челябинских многоэтажек вчера, 29 февраля. К счастью, благодаря сообразительности ребёнка и оперативности пожарных её удалось избежать. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что произошло.

Пожар на балконе одной из квартир на пятом этаже многоэтажки произошёл в тот момент, когда дети 3, 6 и 10 лет находились одни дома, их мать была на работе. Кушая на кухне, старшая девочка увидела огонь и, сразу же собрав младших детей, выбежала из квартиры и позвонила маме. Женщина вызвала пожарных.

«Поскольку в квартире дети находились одни, пожарные отправились на место ЧП по повышенному номеру сложности. Очаг возгорания был обнаружен на балконе, за считанные секунды огненная стихия была побеждена. На место прибыл сотрудник отделения дознания для расследования происшествия. Ему удалось выяснить, что предварительной причиной возгорания все же стал брошенный с верхних этажей непотушенный окурок сигареты»,— рассказали в ведомстве.

В этот раз трагедии удалось избежать, однако сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области вновь предупреждают, что непотушенные окурки сигарет очень часто приводят к крупным пожарам. И вновь напоминают горожанам, что курить в постели или в кресле категорически запрещено, особенно в нетрезвом состоянии. Ни в коем случае нельзя бросать непотушенные окурки в урны с бумагой и другими горючими отходами, а также курить вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не менее важно и следить за тем, чтобы в руки детям не попадали спички.