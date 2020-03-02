Пожар удалось предотвратить в городской больнице Миасса

Задымление произошло в здании пищеблока.

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Серьёзное ЧП едва не произошло в городской больнице № 3 в Миассе. Предотвратить возгорание удалось благодаря недавно обновлённой пожарной сигнализации. Что стало причиной возгорания, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сигнал о задымлении в отдельном здании пищеблока больницы поступил вчера днём, 1 марта. Сотрудницы учреждения немедленно вышли из здания, позвонили пожарным и руководству больницы. Все силы Миасского пожарного гарнизона были направлены на место по повышенному уровню сложности.

«ЧП произошло в электрощитовой, где в результате короткого замыкания без последующего горения произошло оплавление электропроводов, частично пострадал распределительный автомат. Недавно замененная пожарная сигнализация спасла жизнь поварам: сработавшие датчики оповестили персонал о происшествии, а они, в свою очередь, пожарных»,— рассказали в ведомстве.

Также сотрудники чрезвычайного ведомства отметили, что предотвращение пожара произошло благодаря тому, что в 2019 году МЧС начали проверку социально-значимых объектов, и только в миасской городской больнице № 3 было выявлено 88 нарушений, среди которых была и неисправная пожарная сигнализация. С февраля 2020 года ведомство пристально следит за устранением этих нарушений, и одно из них уже предотвратило трагедию.