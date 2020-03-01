Трёхэтажный дом загорелся в Челябинске

Пламя нанесло зданию значительный урон.

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Трёхэтажный частный дом загорелся в Ленинском районе Челябинска. Здание значительно пострадало от языков пламени. О том, если ли пострадавшие и сколько времени тушили пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл вчера, 29 февраля, в 15:50 в 8-м Целинном переулке. На место ЧП сразу же отправились шесть автоцистерн пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв на место, спасатели обнаружили горящую трёхэтажную постройку, пламя в которой распространялась слишком быстро и уже было готово перекинуться на соседние дома.

«Огонь успел распространиться на значительной площади, и из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние дома. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС эта угроза была ликвидирована. Через час после прибытия пожар локализовали, а в дальнейшем успешно ликвидировали. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет, хозяин дома находился на улице»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На данный момент сотрудники отделения дознания устанавливают причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.