В пособничестве убийству и разбое признаны виновными бывший следователь и его подельник

Обвиняемые получили 20 и 15 лет лишения свободы.

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Областной суд Челябинска огласил приговор бывшему следователю и его подельнику. Их обвиняют в пособничестве убийству и разбое. Один из осужденных — Павел Черепанов — был следователем в следственном управлении «Калининский» МВД России. Его подельник — Артур Шель — трудился электрогазосварщиком



Помимо убийства и разбоя Павла Черепанова осудили за взятку в 200 тысяч рублей, злоупотребление должностными полномочиями, а также пособничество в краже. Всего на его счету несколько эпизодов. Так в 2017 году он сдружился с одним из подозреваемых и помог ему совершить преступление. Бывший следователь получил от подозреваемого взятку в виде системного блока и монитора, а затем они решили ограбить женщину, по заявлению которой Черепанов и расследовал дело.

«Для этого следователь вызвал потерпевшую в кабинет под предлогом проведения следственных действий и сообщил соучастнику дату и время вызова. Подельник, дождавшись, когда потерпевшая уехала в отдел полиции, проник в ее квартиру с помощью дубликатов ключей и похитил деньги с ювелирными украшениями на общую сумму 359 тысяч рублей. После этого он тоже прибыл в отдел полиции и передал потерпевшей в счет частичного возмещения ущерба от ранее совершенного преступления 16 тысяч рублей, расплатившись с ней деньгами, которые только что похитил у нее. Позднее соучастники сдали ювелирные изделия в ломбард и поделили вырученное»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Через несколько месяцев он с подельником представились рабочими и откликнулись на объявление, о ремонта. От заказчицы они получили 56 тысяч рублей, используя фальшивые имена и скрылись. Ещё один эпизод произошёл месяц спустя. Тогда подельник следователя предложил совершить разбойный налёт на предпринимателя, у которого по их данным было около 16 миллионов рублей на счету. Черепанов предложил Шель поучаствовать в нападении. Они подъехали к дому потерпевшего, а когда тот вышел из него под надуманным предлогом пригласили в машину, надели наручники и отвезли в безлюдное место в Копейске.

«В автомобиле избивая, угрожая пистолетом и применяя слезоточивый газ, злоумышленники требовали сведения о кодах доступа к мобильному банку и банковским картам. Не получив желаемого, Гастев за ноги выволок потерпевшего из машины и задушил его буксировочным тросом. После этого соучастники забрали его банковские карты, телефон и ключи от автомобиля, а тело убитого скинули в овраг. Не сумев завладеть деньгами потерпевшего, они решили украсть его автомашину, поскольку ранее при нападении завладели ключами от его „Мерседеса“. Вернувшись в город, злоумышленники вновь приехали во двор потерпевшего, завладели его автомобилем „Мерседес“ стоимостью более двух миллионов рублей и перегнали его в Копейск. Там, сменив номера, оставили транспортное средство на парковке у одного из жилых домов», — пояснили в пресс-службе суда.

Через несколько дней, Черепавнов приехал к месту хранения машины, но там его застиг оперативник Копейской полиции. Они поехали в отдел который для выяснения обстоятельств, откуда Павел Черепанов уехал, а затем вместе с соучастником скрылся в Тюмень. Через два дня оба были задержаны.

На суде заседании Павел Черепанов и Артур Шель признали вину частично. Первый сознался только в разбойном нападении на предпринимателя, второй же говорил, что не знал о намерениях бывшего следователя.

«В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступлений подсудимых, изобличению и уголовному преследованию соучастников. Кроме того, в отношении Шель — наличие малолетнего ребенка, Черепанова — действия, направленные на заглаживание причиненного потерпевшим вреда. Обстоятельством, отягчающим наказание, для обоих явилось использование форменной одежды и документов представителя органов власти, а у Черепанова также совершение преступления сотрудником органа внутренних дел»,— добавили представители областного суда.

Злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком 20 и 15 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев каждому. Также Павел Черепанов дополнительно лишен звания «лейтенант юстиции»., а с него взыскано 338 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного кражей имущества.