В порту Бейрута горит склад с покрышками и нефтью

Чуть больше месяца назад здесь же произошел взрыв аммиачной селитры.

Послушать 00:00

Сильный пожар вспыхнул сегодня, 10 сентября, в порту Бейрута, столб густого дыма с которого виден за несколько километров от места инцидента. По информации ливанских СМИ, горит один из складов с автомобильными покрышками и нефтью. Он находится в Дьюти-Фри зоне порта.

Первые сообщения об инциденте появились в районе 15:48 по челябинскому времени. Сейчас на месте продолжают работать пожарные части и военные. К тушению привлечены армейские вертолёты.

«По данным NNA, к месту пожара уже прибыли пожарные машины и сотрудники спасательных служб. Армия Ливана объявила о намерении привлечь к тушению пожара свои вертолеты. Издание The Daily Star отмечает, что военные призвали всех покинуть порт. Ливанский телеканал LBC сообщил, что причины возникновения пожара пока неясны»,— пишет РБК со ссылкой на ливанские СМИ.

Напомним, что это не первый инцидент, произошедший в порту Бейрута за последнее время. 4 августа там же взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры с судна, принадлежащего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. Трагедия причинила колоссальный ущерб, частично разрушив половину города. От взрыва погибли 190 человек, 300 000 остались без жилья, а власти Бейрута оценили ущерб в 15 миллиардов долларов.