Служебная собака, разыскивавшая людей под завалами в Магнитогорске, отправилась в Бейрут

Российские спасатели прибыли в Ливан, для участия в поисково-спасательной операции.

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В Ливан отправились спасатели МЧС Российской Федерации, для оказания помощи и участия в поисково-спасательной операции. Сотрудники МЧС прибыли в Бейрут еще 5 августа. С собой для помощи в поисках людей были привезены служебные собаки, многие из которых уже участвовали в подобных операциях, сообщает ТАСС.

Одна из прибывших в Бейрут служебных собак — Урга. Она помогала спасателям обнаружить людей под завалами дома в Магнитогорске, а также искала пропавших в лесу людей в Подмосковье.

«С данной собачкой работаю с 2016 года, ей шесть лет — это самый расцвет лет для собаки», — прокомментировал для издания ситуацию кинолог отряда «Центроспас».

Вместе с Ургой в Бейрут прибыло еще пять служебных собак. Они работают на раскопках, а в часы отдыха животные прячутся в тень, чтобы спастись от жары.