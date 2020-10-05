Соня Гудим отреагировала на разлив нефти на Камчатке

Блогер из Челябинска призвала жителей России «начать с себя».

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Челябинский блогер Соня Гудим эмоционально высказалась об экологической ситуации на Камчатке. По её словам, произошедшее является «нормой для России». Активистка сделала вывод, что в первую очередь такое отношение к природе в меньших масштабах исходит от самих людей, которые выкидывают на землю сигаретные окурки и выбрасывают батарейки, тем самым загрязняя природу.



«Покупаем на свои праздники гелиевые шары, не от большого ума выпускаем их в небо, чтоб сбылись желания. Птицы и животные путают их с пищей, едят и дохнут. Загадили все пляжи, леса и парки. И детей к этому приучили. Особо одарённые не видят проблемы ни с Тихим океаном, ни с Байкалом. Воды там много, всё не отравится, фауна нарожает новых ежей. Какие люди — такое и правительство. Они винят во всём нас и боятся брать на себя ответственность. Мы поступаем аналогично! С нашим извечным ссыкливым „наша хата с краю“ визжим „во всем виноват Путин, чисто там, где убирают“. И ждём, когда прилетит волшебник в голубом вертолёте и подотрёт нам жопы»,— написала на своей странице Соня Гудим.

Блогер призвала своих подписчиков не ждать «волшебника» в голубом вертолёте, а начать с самих себя. В первую очередь, считает Соня Гудим, необходимо начать сортировать мусор и всячески заботиться об окружающей среде.

Поводом для высказывания стала ситуация на Камчатке. Там из-за разлива нефтепродуктов на берег Халактырского пляжа Тихого океана вынесло большое количество рыбы, а вокруг прибрежной зоны образовалось нефтяное пятно. Основной причиной событий власти региона называют разлив нефти от коммерческого танкера. По другой, неофициальной версии, причина могла крыться в полигоне для химических отходов.

Напомним, это не первая подобная экологическая катастрофа, произошедшая за минувшие полгода в России. В конце мая в Норильске при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 произошла утечка нефтепродуктов. Более 21 000 тонн топлива разлились далеко за пределы промзоны, а к 3 июня предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде реки Амбарной в десятки тысяч раз превысила норму.