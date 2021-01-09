В полиции сообщили причину аварии со «скорой» в районе АМЗ

В ДТП пострадала фельдшер из Сатки

Вчерашнее ДТП с участием машины скорой помощи на улице Блюхера произошло по вине водителя Niva Chevrolet. 51-летний мужчина не уступил дорогу медицинскому автомобилю и допустил столкновение. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

«Скорая помощь» с проблесковыми маяками ехала из Сатки в областную клиническую больницу. Около 15:00 в районе дома № 126 по улице Блюхера машина попала в ДТП. Водитель Niva Chevrolet разворачивался и не пропустил медицинский автомобиль. Произошло столкновение. В результате легкую травму получила фельдшер. Ей оказали первую помощь и доставили на обследование в больницу.