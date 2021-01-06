Челябинск и Магнитогорск вошли в топ-25 городов России по качеству жизни

Исследование провели представители Финансового университета при правительстве Российской Федерации

Челябинск и Магнитогорск вошли в топ-25 городов России по качеству жизни. Всего в рейтинге представлено 75 городов с населением более 250 тысяч жителей. Подробнее об исследовании сообщили представители Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

В ходе исследования в каждом городе было опрошено не менее 700 респондентов, которые оценивали качество жизни по таким направлениям как: деструктивное поведение населения, то есть бытовое насилие и травматизм, конфликтность социальной среды, качество дорог, медицинского обслуживания, образования, работы, бизнес-среды, ЖХК, уровень благополучия, спрос на культурные ценности, работа местных властей и готовность к миграции.

В результате Челябинск набрал 73 суммарных балла и расположился на 16-м месте в рейтинге, а Магнитогорск — 71 суммарный балл и занял 25-е место.

В первую пятерку вошли Москва, набравшая 100 баллов, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. На шестом месте расположился Екатеринбург, набрав 77 баллов.

Замкнули рейтинг Барнаул, Волгоград и Чита — эти города получили наименьшее количество баллов.