Четверых пожилых туристов разыскивали в Усть-Катавском районе

В назначенное время группа не вышла к поселку Тюлюк.

В Челябинской области утром 4 января начались поиски четверых туристов из Башкирии, не появившихся в запланированное время в поселке Тюлюк. Три женщины и мужчина, старше 50 лет, отправились из поселка Сибирка в Саткинском районе в поход по Зюраткулю еще 26 декабря.

На поиски группы отправились спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области и сотрудники егерской службы.

«Туристов обнаружили около 11:30. Они живы и здоровы, не получили травм. Задержались из-за того, что маршрут оказался сложнее, чем они думали. С собой у них было необходимое снаряжение. Двух женщин на снегоходах доставили до поселка Тюлюк. Ситуация осложнялась тем, что группа не зарегистрировалась перед тем, как отправиться в поход», — рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Южноуральцев и гостей региона просят ответственно подходить к планированию походов и обязательно регистрировать туристические маршруты в МЧС России. Для этого необходимо сообщить состав участников, оставить контактные телефоны и подробную информацию о намеченном пути.