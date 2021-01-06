«Трактор» сыграет с московским «Спартаком» на домашнем льду

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на сайте 1obl.tv

Сегодня, 6 января, челябинский хоккейный клуб «Трактор» сразится с командой из Москвы «Спартак». Это будет первая игра «черно-белых» в этом году в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, и пройдет она на домашнем льду.

«В этом сезоне „Трактор“ и „Спартак“ уже встречались в Москве. 15 сентября „черно-белые“ в гостях обыграли столичную команду со счетом 2:1. У челябинцев отличились Виталий Кравцов и Ник Бэйлен. На данный момент „красно-белые“ занимают восьмое место в Западной конференции, имея в своем активе 44 очка после 42 игр. Подопечные Олега Знарка имеют серию из трех поражений подряд»,— напомнили в пресс-службе «Трактора».

Сегодняшний матч пройдет на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Посмотреть прямую трансляцию игры и поболеть за любимую команду можно, посмотрев матч онлайн на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. Начало — в 17:00 по челябинскому времени. Для читателей сайта «Первый областной» также будет доступна текстовая трансляция. Не пропустите!