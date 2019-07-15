В погоне за красивым кадром челябинка упала в карьер

«Фотограф» находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Челябинске женщина упала прямо в Изумрудный карьер. 11 июля, в четверг, 33-летняя жительница города, по предварительным данным, хотела запечатлеть отдых на природе, но оступилась и упала вниз. Отдыхающая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«У женщины состояние средней тяжести, госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 1», — сообщил Заместитель Главы города Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

Отметим, что в минувшие выходные на водоемах Челябинской области были спасены 9 человек, среди них 2 детей. Еще одному ребенку помощь оказать не удалось, 9-летний мальчик утонул в Кыштымском водоеме.

