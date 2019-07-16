Стала известна причина массовой гибели южноуральцев на водоёмах

Зачастую к ЧП приводят матрасы, которые не предназначены для нахождения на воде.

Сегодня, 16 июля, в Министерстве общественной безопасности Челябинской области прошло совещание, основной темой которого стало обеспечение безопасности детей и взрослых на водоёмах Южного Урала в период купального сезона. Среди обстоятельств, которые специалисты называют причиной резкого увеличения количества ЧП на воде, фигурируют и матрасы, на которых южноуральцы предпочитают плавать.

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области отмечают, что зачастую жители региона используют для передвижения по воде плавательные средства, которые для того не предназначены. В частности речь идёт о матрасах, рассчитанных на использование их в качестве лежака или же кровати.

К примеру, популярные тёмно-синие надувные матрацы марки INTEX не предназначены для использования их в качестве «‎лодки». Производитель предупреждает покупателей об этом, размещая в инструкции к товару соответствующее примечание. Правда почти никто не изучает бумажные приложения к матрасам и использует их по своему усмотрению. Разумеется, использование непредназначенных для нахождения на воде плавательных средств не может являться главной причиной возникновения трагических ситуаций, однако таким образом южноуральцы подвергают опасности свою жизнь и жизни своих близких.

Напомним, с начала лета на водоёмах Челябинской области погибли уже 12 детей. Основными причинами таких ситуаций названы невнимательность родителей, которые не смогли уследить за своим ребенком. Кроме того, большинство пострадавших купались на необорудованных для плавания пляжах, на которых не было спасателей. Также у многих детей при себе не было средств защиты, спасательных кругов или жилетов.