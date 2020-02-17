В феврале сервису «Гугл Карты» исполняется 15 лет. И в честь этого юбилея компания выбрала 15 самых завораживающих мест в разных уголках России. На 12-м месте расположился кыштымский Каолиновый карьер, который местные жители прозвали «Уральское Бали» из-за лазурной воды и белоснежного берега.
«Вода сохраняет удивительно яркий цвет в любое время года, даже под слоем льда», — делятся в «Гугл».
Хоть это место довольно красивое, купаться в яркой воде всё же не рекомендуется. На вид вода чистая, но рядом находится ещё один карьер, который давно превращён в городскую свалку и скотомогильник. И вода оттуда может попадать в Каолиновый через грунтовые воды.
Отметим, что в данный список попали не самые известные живописные места в России. Первое место, к примеру, занял порт «Севкабель» в Санкт-Петербурге, который является одним из популярных общественных пространств Северной столицы.
В «Гугл» отмечают, что увидеть все достопримечательности из списка можно не пересекая тысячи километров — все они в полном виде присутствуют на панорамах сервиса.