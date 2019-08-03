На Южном Урале ребенок травмировался на занятии в цирковой студии

Девочка упала с гимнастических колец во время тренировки.

На Южном Урале ребенок получил травмы во время занятия в цирковой студии. 5-летняя девочку доставили в больницу Южноуральска с травмами, характерными для падения с высоты. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области провел проверку по факту происшествия.

«По результатам проверки, проведенной данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п.«б, в» ч.2 ст.238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.