На Южном Урале ребенок получил травмы во время занятия в цирковой студии.
«По результатам проверки, проведенной данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п.«б, в» ч.2 ст.238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.
Продолжается расследование уголовного дела, в рамках которого будет дана