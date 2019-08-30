Собаку из Магнитогорска, над которой издевался живодер, нашли мертвой

Группа волонтеров и сотрудники полиции обнаружили её тело недалеко от СНТ «Ремонтник».

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В Магнитогорске сегодня, 30 августа, группа волонтеров совсметно с сотрудниками полиции нашли собаку, над которой в СНТ «Ремонтник» издевался мужчина.

Как рассказали добровольцы, изначально об инциденте сообщил один из местных садоводов, который был свидетелем происшествия. Позднее благодаря председателю СНТ Игорю Григорьеву были добыты записи с камер видеонаблюдения.

«Такие ситуации часто случаются, нередко это вытворяют дети. Но, к сожалению, мы не всегда находим виновников, а тут все было видно на камерах. Это какое-то зверство. Нормальному человеку это бы не пришло в голову», — рассказала волонтер организации «Зоосити» Айгуль Юсупова.

На живодера, которым оказался также один из садоводов, будет возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводятся доследственные мероприятия по установлению личности преступника и очевидцев, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает местный участковый Олег Бобриков.

Напомним, 25 августа в одном из СНТ Магнитогорска неизвестный мужчина начал зверски избивать собаку палкой и вилами, а затем привязав ее за лапы к бамперу своего автомобиля, поехал в сторону аэропорта.