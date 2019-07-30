В Челябинске неизвестные издевались над собакой

Сейчас пес находится на реабилитации.

26 июля в одну из групп в соцсети «Вконтакте» по отлову животных поступило сообщение, содержащее просьбу о помощи.



«Помогите собачке, кто-то избил и выкинул в поле. Его просто выбросили умирать», — написали неравнодушные челябинцы в сообщении.



Собаку нашли на дороге недалеко от завода «Соединительные отводы трубопроводов».



Животное не может передвигаться, так как задние лапы повреждены. По результатам обследования были обнаружены минимальная чувствительность задних лап и парез задних конечностей. По данным рентгеновского снимка выявлено, что в теле пса находятся две пули из пневматического оружия. Одна из них — в позвоночном столбе.



«Восстановление, конечно, процесс очень сложный при такой травме, но будем пытаться что-то делать», — прокомментировал Александр Куриный, ветеринарный врач.



Сейчас животное проходит лечение в ветеринарной клинике.



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