26 июля в одну из групп в соцсети «Вконтакте» по отлову животных поступило сообщение, содержащее просьбу о помощи.

«Помогите собачке, кто-то избил и выкинул в поле. Его просто выбросили умирать», — написали неравнодушные челябинцы в сообщении.

Собаку нашли на дороге недалеко от завода «Соединительные отводы трубопроводов». 

Животное не может передвигаться, так как задние лапы повреждены. По результатам обследования были обнаружены минимальная чувствительность задних лап и парез задних конечностей. По данным рентгеновского снимка выявлено, что в теле пса находятся две пули из пневматического оружия. Одна из них — в позвоночном столбе. 

«Восстановление, конечно, процесс очень сложный при такой травме, но будем пытаться что-то делать», — прокомментировал Александр Куриный, ветеринарный врач. 

Сейчас животное проходит лечение в ветеринарной клинике.

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