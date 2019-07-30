26 июля в одну из групп в соцсети «Вконтакте» по отлову животных поступило сообщение, содержащее просьбу о помощи.
«Помогите собачке, кто-то избил и выкинул в поле. Его просто выбросили умирать», — написали неравнодушные челябинцы в сообщении.
Собаку нашли на дороге недалеко от завода «Соединительные отводы трубопроводов».
Животное не может передвигаться, так как задние лапы повреждены. По результатам обследования были обнаружены минимальная чувствительность задних лап и парез задних конечностей. По данным рентгеновского снимка выявлено, что в теле пса находятся две пули из пневматического оружия. Одна из них — в позвоночном столбе.
«Восстановление, конечно, процесс очень сложный при такой травме, но будем пытаться что-то делать», — прокомментировал Александр Куриный, ветеринарный врач.
Сейчас животное проходит лечение в ветеринарной клинике.
Редакция сайта «Первый областной» напоминает вам о бережном отношении к животным. Не оставайтесь равнодушными и несите ответственность за «тех, кого приручили».
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