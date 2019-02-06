/ В Озерске скорая помощь не доехала на пожар, попав в ДТП

Медицинский автомобиль столкнулся с «Рено Логаном».

Пожар, случившийся вчера, 5 февраля, в Озерске, имел свои последствия и на дороге. Скорая помощь, ехавшая помочь пострадавшим от возгорания в общежитии закрытого города, попала в ДТП. Со спецмашиной столкнулась «Рено Логан».

Первое сообщение об аварии появилось в группе «Подслушано в Озерске» во «ВКонтакте». Автор поста, пожелавший остаться анонимным, был возмущен тем, что мало кто из водителей уступал дорогу скорой, несмотря на то, что у нее были включены спецсигналы. Момент столкновения машин попал на видео.

Царь на «Рено», возомнив себе, что он бог на дороге, решил проскочить перед «скорой», которая в этот момент ехала с звуковыми и световыми сигналами на пожар по улице Октябрьской. Итог — авария. Вот мне интересно, люди, если вы водите автомобиль и имеете водительское удостоверение, то почему вы, твердолобы, не знаете, что нужно пропускать спецтранспорт и уступать дорогу? — возмущается автор записи.

В управлении ГИБДД по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили факт происшествия, а также сообщили, что карета скорой двигалась на пожар, отметив, что в результате аварии никто не пострадал.

На регулируемом перекрёстке улиц Карла Маркса — Октябрьская, автомобиль скорой помощи с включёнными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией, двигаясь на красный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», движущимся на зелёный сигнал светофора. Карета «скорой» двигалась для оказания помощи пострадавшим при пожаре. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, пожар в общежитии Озерска разгорелся вечером 5 февраля. По данным МЧС, сейчас в больнице находятся 10 человек. Оказать помощь всем пострадавшим лично поручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.