/ Трех госпитализировали после лобового столкновения маршрутки с «Киа»

Пассажирский транспорт ехал полный.

Пассажиры маршрутного такси не сумели доехать до места назначения вовремя утром 7 февраля. Транспорт попал в ДТП на улице Героев Танкограда. Как рассказали в Госавтоинспекции, в маршрутку въехала встречная «Киа Рио». За рулем машины была 34-летняя женщина. Ее вынесло на соседнюю полосу.

Водитель (женщина), управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Пежо Боксер» (маршут № 19) под управлением водителя 1985 года рождения. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. — прокомментировали сайту «Первый областной» в УГИБДД города Челябинска.

Известно, что трех человек увезли в больницу на «скорой». Информация об их состоянии уточняется.

Добавим, что маршрутка была заполнена людьми.