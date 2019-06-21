/ В Озерске бетонная плита сломала 3-летнему мальчику ногу

Виновных установят следователи.

Доследственная проверка установит, кто виноват в падении бетонной плиты на ребенка в Озерске. Плита являлась частью ограды памятника Прометею, установленному на площади Броховича. 21 июня рядом с памятником играл 3-летний мальчик, плохо державшаяся на своем месте плита оказалась прямо на ноге ребенка. В больнице сообщили, что у мальчика перелом.

Как оказалось, практически все плиты толщиной 200 миллиметров и весом около 80 килограммов каждая. Еле держатся на своих местах и в любой момент могут обрушиться и нанести серьезную травму. — сообщил в группе «Подслушано Озерск» дядя пострадавшего ребенка.

Как мальчик получил перелом плюсневой кости правой стопы, предстоит выяснить следователям.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства падения бетонного элемента ограждения памятника на ногу мальчика, а также лица, ответственные за надлежащее содержание памятника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказал сайту «Первый областной» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Отметим, что 3-летний мальчик сейчас находится дома, госпитализация ему не потребовалась.