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/ Девочке, на которую упала фритюрница с маслом, потребовалась пересадка кожи

Девочке, на которую упала фритюрница с маслом, потребовалась пересадка кожи

Семья переживает, что ребенок может остаться инвалидом.
сегодня в 13:39
  |  Происшествия

Игорь Кречетов, дядя пострадавшей от ожогов в Еманжелинске девочки, рассказал о состоянии здоровья своей племянницы. Фритюрница с маслом упала на девочку 9 мая на городской ярмарке, куда школьница пошла гулять вместе с бабушкой и мамой.

Девочка попросила коктейль молочный, пошел дождь. Они прижались к палатке, встали с краю. В этой палатке продавали сосиски в тесте. Подул ветер, и каким-то образом фритюрница с кипящим маслом упала, и практически все масло вылилось Кате на заднюю часть выше колена и донизу, все масло вылилось на ноги. В общем, ожоги 2-3 степени, 11% тела. — рассказал сайту «Первый областной» Игорь Кречетов.

По словам мужчины, в тот злополучный день девочку вместе с мамой тут же отвезли сначала в городскую больницу, а затем в ожоговый центр. Однако лечение для девочки прошло не самым лучшим образом. Все перевязки Екатерине делали под наркозом.

Потом была операция по пересадке кожи, пересадили 4% поверхности. Пересадка была в области за коленками и области стоп, обе ноги. После пересадки анальгин не помогал, обезболивающие, донорские места, видимо, болели сильно. Девочка кричала два дня. Они пролежали три недели, с ожогового их выписали, сказали через месяц приехать. Сейчас мы здесь, в Еманжелинске, на перевязки девочку возим, к хирургу и наблюдаемся у невролога. Раны, вроде, как врач-хирург говорит, еще заживут, все хорошо, но девочка не может поднимать правую стопу, она ее не чувствует. Девочка самостоятельно почти не ходит, она ножку поднимает, а стопа висит, и она перекидывает так высоко ножку, чтобы она не цеплялась, и ставит как инвалид. Вот таким образом она может потихонечку идти, и то за что-то держась. — рассказал сайту «Первый областной» Игорь Кречетов.

Сейчас семья переживает, что девочка может остаться инвалидом. По словам мужчины, на данный момент в лечении девочки не наблюдается положительной динамики. Главной целью Игорь Кречетов называет поставить Катю на ноги.

Отметим, что расследованием инцидента занимается следственный комитет. При падении фритюрницы с маслом пострадали еще два ребенка — 11 и 17 лет.

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