В Челябинске упавшей плитой заинтересовалась прокуратура

Теперь управляющей компании грозит наказание за административные нарушения.



В Челябинске после публикации в СМИ информации об упавшей плите на Северо-Западе города, по адресу Кыштымская, 28, инцидентом заинтересовалась прокуратура Калиниского района.

«Незамедлительно была организована проверка, в настоящее время она проводится. Запрошены необходимые документы. По результатам проверки в случае выявления нарушений, примем меры реагирования для их устранения. Данная ситуация находится на контроле в прокуратуре района», — пояснил Бабаскин Кирилл, помощник прокурора Калининского района.

Напомним, что 12 августа обрушился парапет, а вторая плита осталась висеть на останках крепления. Жители утверждают, что не раз писали в управляющую компанию, но все безрезультатно. Коммунальщики заявили, что о проблеме узнали лишь в мае этого года, а в момент обрушения как раз должен был проходить демонтаж. Теперь ЖЭКу грозит дело за административное нарушение.