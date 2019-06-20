/ Пассажир маршрутки сломал ногу во время ДТП в Челябинске

В Металлургическом районе столкнулись легковушка и маршрутное такси.

Авария с участием маршрутного такси «Газель», следовавшего по маршруту, и легкового автомобиля «ВАЗ 2107», произошла в Челябинске. Столкновение было зафиксировано в Металлургическом районе 19 июня в 11:30 утра.

Оповещение оперативных служб проведено согласно действующим алгоритмам. На место прибыли сотрудники МЧС, ССМП, УМВД. — рассказали сайту «Первый областной» в Единой дежурно-диспетчерская службе города Челябинска.

В результате аварии травмы получил 41-летний житель Челябинска. Мужчина был пассажиром маршрутки. Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу, у него диагностировали перелом голени.

На данный момент состояние мужчины удовлетворительное. Пациент отказался от госпитализации, и сейчас направлен на амбулаторное лечение.