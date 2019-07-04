В отношении устроившего смертельного ДТП водителя «Цивика» начато уголовное дело

Суд Челябинска заключил водителя под стражу.

Полиция начала уголовное дело по аварии с пьяным водителем на «Хонда Цивик», которая произошла в ночь на понедельник, 1 июля. Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, дело возбуждено по статье «Нарушение правил, дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Управлявший автомобилем мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Учитывая тяжесть наступивших последствий, нахождение водителя в состоянии опьянения, следователь ходатайствовал перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 3 июля в отношении обвиняемого Центральным районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.