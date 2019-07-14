В Челябинской области в результате ДТП скончалась женщина и пострадал ребенок

Водитель, устроивший аварию, мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

В Челябинской области во время дорожно-транспортного происшествия погибла женщина и пострадал ребенок. Два автомобиля: «Киа Рио» и ВАЗ-2114 столкнулись на 28 километре автодороги Карталы — Снежинск. Очевидцы события утверждают, что водитель «Киа Рио» находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Автомобиль „Киа Рио“, которым управлял мужчина 1988 года рождения, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. За рулем ВАЗа находился мужчина 1990 года рождения. В результате столкновения скончалась женщина, пассажир ВАЗ-2114. Ребенок 2016 года рождения, ехавший в детском удерживающем устройстве в том же автомобиле, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водители не пострадали. », — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, трехлетний малыш получил черепно-мозговую травму.

На месте происшествия работают следователи и полиция устанавливаются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.