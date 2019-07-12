В Челябинской области водитель сбил преподавателя, защищавшую группу детей

Автомобилист не хотел пропускать школьников.

В городе Магнитогорск Челябинской области автомобилист сбил педагога городского лагеря. Девушка вела детей из столовой в корпус, когда на их пути появилась машина. Водитель, находившийся за рулем «Лада Ларгус» не хотел ждать, пока группа детей пройдет по двору. Дети начали убегать от автомобиля, а педагог остановилась перед машиной, чтобы дети успели уйти.

«Девушка просигналила водителю красным флажком, дети убегали. Автомобиль поехал на педагога и немного на нее наехал. В итоге у нее осталось пара ссадин», — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы события.

Инцидент произошел в дневное время на улице Николая Шишки.

«По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что во время происшествия дети не пострадали.

