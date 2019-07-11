В Челябинской области в страшном ДТП погиб пожилой мужчина

Участниками аварии стали два отечественных легковых автомобиля.

В Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии скончался пожилой мужчина. Авария произошла сегодня, 11 июля, в Миассе.

В 8:39 утра два автомобиля отечественного производства столкнулись на дороге, в результате чего оба автомобиля превратились в груду металла.



«Водитель 1995 года рождения, управляя средством ВАЗ-21074, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигающимся навстречу ВАЗ-2106. Вторым автомобилем управлял мужчина 1937 года рождения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



82-летний пенсионер получил тяжёлые телесные повреждения, после чего скончался во время транспортировки в автомобиле скорой помощи.

