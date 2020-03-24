В офисном центре Челябинска произошло два одинаковых пожара

Руководству придётся ответить за бездействие в критической ситуации.

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Двойное ЧП произошло в многоэтажном офисном здании в центре Челябинска 23 марта. Похожие пожары произошли прямо друг за другом. Возгорание произошло в офисном здании, расположенном на улице Сони Кривой. Когда пожарные Челябинского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место, самостоятельно из здания успели эвакуироваться 15 человек.

«Очаг пожара располагался в вентиляционном коробе, проходящем по наружной стене здания на крышу. Сотрудники МЧС за считанные минуты ликвидировали открытое горение. Офисное здание внутренних повреждений не получило, пострадавших нет. Наиболее вероятной причиной пожара стало воспламенение отложений в вентиляционном коробе камина, расположенного в одном из помещений здания — в ресторане»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

После того, как возгорание было ликвидировано, с сотрудниками многоэтажного центра был проведен инструктаж, но этого оказалось недостаточно. Через несколько часов огнеборцы вновь получили сигнал «Тревога» на этот же адрес: подобная ситуация произошла в другой части этого здания.

«Для приготовления блюд был использован давно не эксплуатируемый очаг на кухне ресторана, расположенного на втором этаже. В результате возгорания сажевых отложений произошел пожар в дымоходе, выведенном на кровлю здания. Сотрудники МЧС в считанные минуты ликвидировали горение. В результате пожара никто не пострадал»,— добавили в ведомстве.

По словам спасателей, вторая ситуация показала полное отсутствие знаний о том, как нужно действовать при пожаре. Например, администрация заведения не сочла необходимым произвести эвакуацию посетителей, и трагедии не произошло только благодаря счастливому случаю. Теперь руководству ресторана предстоит ответить на вопросы сотрудников государственного надзора в области пожарной безопасности.