Полицейский спас женщину на пожаре в Магнитогорске

Правоохранитель вывел ее на воздух.

Послушать 00:00

ЧП произошло 26 марта в одном из домов Магнитогорска. Во время патрулирования полицейские заметили дым и отправились к месту происшествия. Правоохранители увидели, что спасателям требуется помощь.

«Поэтому, не раздумывая, принял решение и побежал в подъезд. Вбежав на второй этаж, я увидел молодую женщину в полуобморочном состоянии, которую из квартиры вывел сотрудник МЧС, подхватив ее под руки, я сопроводил ее на свежий воздух и передал медицинским работникам, а сам вернулся к месту возгорания», — рассказал сержант полиции Аркадий Солодкий.

После полицейский продолжил помогать пожарным до прибытия подкрепления. На службе сержанта представили к поощрению.