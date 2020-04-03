Пострадавший во время пожара дом в Магнитогорске отремонтируют за счет регионального бюджета

Восстановительные работы будут проводить в ближайшее время.

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Дом в Магнитогорске, где 26 марта 2020 года произошел пожар, отремонтируют за счет областного бюджета. Об этом сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер во время видеоконференцсвязи с мэром Магнитогорска Сергеем Бердниковым.

Алексей Текслер выразил соболезнования родственникам погибших, а также поблагодарил всех, кто помогал во время пожара, выводя оттуда людей.

«Принято решение по оказанию помощи: семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, тяжело пострадавшим по 400 тысяч рублей. Компенсация за полную потерю имущества составит 100 тысяч рублей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Сергей Бердников отметил, что как только будут оформлены необходимые бумаги, муниципалитет начнет работы по выплате средств пострадавшим. Также, глава Магнитогорска отметил, что идет работа по составлению плана ремонта пострадавших помещений.

«Наша задача — максимально быстро приступить к восстановительным работам, после того, как появится проект. Чтобы люди как можно скорее вернулись к своей обычной жизни», — отметил губернатор.

Напомним, пожар в доме по улице Доменщиков произошел в Магнитогорске 26 марта. Во время пожара погибла женщина и подросток. Полуторагодовалого мальчика увезли в больницу с серьезными ожогами, врачи боролись за его жизнь, но вчера, 2 апреля, он скончался.