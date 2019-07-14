В одном из водоемов Челябинской области утонул 9-летний ребенок

По факту смерти мальчика следственный комитет проводит проверку.

В Челябинской области утонул 9-летний ребенок. Информация о том, что на одном из водоемов Кыштыма утонул мальчик, поступила в правоохранительные органы днем в субботу, 13 июля. По словам очевидцев, мальчик находился на пляже с родителями, которые распивали алкогольные напитки. Следственный комитет РФ по Челябинской области начал проводить доследственную проверку.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе проверена информация о том, что родители ребенка употребляли спиртное во время случившегося и дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудникам социальных служб», — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщают СМИ, семья утонувшего ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

