На Южном Урале мужчина утонул во время празднования Дня металлурга

Коллеги не сразу заметили, что он пропал.



В городе Усть-Катав Челябинской области празднование Дня металлурга закончилось трагедией. Вчера, 20 июля, работники завода собрались отметить профессиональный праздник на берегу. Большая компания не сразу заметила, что один коллега давно ушел и давно не появлялся. На берегу они обнаружили его личные вещи, после чего были организованы поиски.

«Около часа спасатели прочесывали дно кошкой. К сожалению, худшие опасения коллег оправдались. Было найдено тело утонувшего мужчины, 45 лет», — сообщает «Усть-Катавская неделя».

Напомним, что в Челябинской области за последние несколько месяцев утонуло уже около 40 человек, в их числе 13 детей.

