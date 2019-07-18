Спасатели Челябинской области перешли в режим повышенной готовности

Все плавательные средства будут направлены на патрулирование водоемов.

В Челябинской области состоялся брифинг, на котором обсудили исполнение поручения Алексея Текслера по обеспечению безопасности на воде. Были проанализированы все случаи гибели людей на водоемах региона. Закономерности нет, кроме той, что все они не соблюдали правила безопасного поведения на воде.

«Кроме того, что люди не соблюдали правила поведения, были выявлены случаи, когда они использовали большие надувные матрасы, предназначенные для того, чтобы на них спали, для купания. Поскольку матрас очень большой и плотный, забраться на него, без должной физической подготовки, очень сложно. Было несколько случаев, когда человек, не умеющий плавать, падал с матраса, который перевернуло из-за порыва ветра», — сообщил и.о. заместителя губернатора Челябинской области Олег Климов.

Все плавательные средства, имеющиеся в распоряжении спасателей, будут использоваться при патрулировании водоемов области, для того чтобы предотвратить трагедии.



«Мы приняли решение перевезти все Главное управление в режим повышенной готовности и помимо патрулирования сотрудников и инспекторов ГИМС, мы задействуем сотрудников ФПС. Это будет патрулирование и на воде, и в пешем порядке», — подчеркнул и.о. Начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

Отметим, что на южноуральских водоемах погибли 12 детей. Многие из них пришли на берег с родителями, но мамы и папы не смогли уследить за малышами. Некоторые взрослые проводили время в компании друзей, распивая алкогольные напитки.

