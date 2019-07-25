В Челябинске ребенка закрыли в автомобиле на парковке ТРК

Малыш заливался плачем в полумраке.

В Челябинске маленького ребенка оставили одного в автомобиле на подземной парковке одного из торгово-развлекательных комплексов. Малыш громко плакал, он был напуган тем, что остался один. Крики услышал неравнодушный прохожий, который заснял видеозапись с места происшествия и выложил ее в одну из городских групп Челябинска.

На кадрах видно, как в легковом автомобиле «Киа» плачет ребенок.



«Пример ненормальных родителей. Сами ушли в магазин, а ребенок плачет», — говорит очевидец.

В комментариях к посту пользователи осудили не только родителей, оставивших ребенка, но и оператора.



«Надо не видео снимать, а идти на ресепшн комплекса, чтобы родителей к машине по громкой связи вызвали», — недоумевает пользователь Станислав Склезнев.

Большинство же комментаторов пишут, что малыша ни в коем случае нельзя было оставлять на парковке, а просто взять его с собой в ТРК.

Пресс-служба УМВД России по городу Челябинску настоятельно рекомендует горожанам, ставшими свидетелями подобных случаев, незамедлительно сообщать об инциденте в администрацию ТРК, либо в полицию.