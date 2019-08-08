В Новороссийске в аварии погибли женщина и двое детей из Челябинска

Туристический автобус упал с тридцатиметрового обрыва.

Вчера вечером, 7 августа, в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском произошло страшное ДТП. В результате лобового столкновения с внедорожником туристический автобус полный людей сорвался в обрыв. Высота падения составила порядка 30-ти метров. Авария произошла около 22:20 по московскому времени на 16 километре автодороги Новороссийск-Керченский пролив.

Сообщается, что автобус марки Хёндай направлялся из Пшады в Анапу, в нем находились 41 человек, в том числе водитель и экскурсовод. В легковом автомобиле Фольксваген Туарег находилось 4 человека, трое из них — женщина и двое детей — погибли на месте. Водитель с травмами был доставлен в больницу.

Как сообщили «Первому областному» по телефону Горячей линии Администрации Новороссийска, все трое погибших были жителями Челябинской области.

«Они отдыхали в городе-курорте Анапа. А в Новороссийске были проездом. Одна взрослая женщина и двое детей. 9 и 16 лет, 40 лет», — уточнил сотрудник Горячей линии.

В связи с дорожным происшествием на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В связи с серьезным ДТП под Новороссийском на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона «горячей линии». Его номер: 8(861)268-64-40.

