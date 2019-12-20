Водитель, по вине которого погибли трое детей и женщина под Новороссийском, был в состоянии медикаментозного опьянения

В аварии на юге России погибли четверо уроженцев Челябинской области.

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Страшное ДТП под Новороссйском произошло еще 7 августа. На трассе в районе поселка Верхнебаканский столкнулись «Фольксвагет Туарег» и экскурсионный автобус с туристами. Во внедорожнике ехали две семьи, которые раньше проживали в Челябинске. На месте аварии погибли молодая женщина и двое детей, позже в больнице скончалась и трехлетняя дочь погибшей. 19 декабря в ходе итоговой пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко рассказал, что водитель, который был признан виновным в ДТП страдал эпилепсией и скрывал это от руководства, а в момент аварии он находился в медикаментозном опьянении.

«В крови водителя нашли препарат, вызывающий кратковременную потерю памяти, так называемое, медикаментозное опьянение. В настоящее время расследование продолжается. Дело в отношении руководства санатория выделено в отдельное производство», — передают «Кубанские новости» слова Вадима Бугаенко.

Напомним, после столкновения на трассе автобус и внедорожник скатились с обрыва. В «Туареге» находились 6 человек, среди которых трое детей. После аварии выжили только трое: двое взрослых из одной семьи, и трехлетняя девочка из второй. Впоследствии, несмотря на старания врачей, малышка тоже скончалась в больнице.

Автобус был полон туристов, которые отдыхали в санатории «Эллада» (ему принадлежало транспортное средство), более 40 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пассажиров также были двое южноуральцев.

Виновным в ДТП был признан 41-летний водитель автобуса.