Уроженцы Челябинска, выжившие в аварии под Новороссийском, вернулись домой

Четыре недели они провели в больнице Краснодара, большую часть времени в реанимации.

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Лилия и Константин, которые находились в автомобиле в момент страшной аварии под Новороссийском, вернулись домой из Краснодара. Супруги проходили лечение в Краевой клинической больнице края, реабилитацию бывшие челябинцы будут проходить в Подмосковье.

«Все основные операции нам сделали в Краснодаре. Муж приехал раньше, я вернулась только в прошедшую пятницу. Всю дорогу в поезде проехала лежа», — рассказала корреспонденту сайт «Первый областной» Лилия.

Константин вернулся в Подмосковье раньше для того, чтобы организовать похороны детей. Лилия смогла вернуться только к сороковому дню.

Напомним, семья стала жертвой аварии, которая произошла 7 августа под Новороссийском. Супруги с детьми и подругой, которая также была с дочерью, направлялись в Анапу. В районе поселка Верхнебакановский в их «Фольксваген Туарег» на скорости врезался автобус с туристами. Оба транспортных средства после столкновения улетели в обрыв. На месте происшествия погибли трое: дети Лилии и Константина и их подруга Оксана, также уроженка Челябинска. Позднее в больнице Краснодара скончалась ее четырехлетняя дочь, за жизнь которой почти неделю боролись врачи.

Туристы, которые ехали в автобусе получили травмы разной степени тяжести. В общей сложности в аварии пострадали более 40-ка человек. Виновником аварии признали водителя автобуса, который, по всей видимости, уснул за рулем.