В новогоднюю ночь 90 человек тушили пожар в промзоне Магнитогорска

Обошлось без погибших и пострадавших

В ночь на 1 января в промзоне Магнитогорска вспыхнул пожар на складе сельскохозяйственной техники. На место ЧП пришлось отправить более 30 специальных машин и почти 90 пожарных.

«К моменту прибытия первого подразделения огонь бушевал внутри склада. Благодаря самоотверженным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространение огня на всю площадь сооружения и на соседние здания», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Работу пожарных осложняла высокая загрузка склада. Внутри стояли сельхозпродукция, автомобильная техника и запчасти, горюче-смазочные материалы, резинотехнические изделия.





К пяти утра огонь локализовали. К восьми утра ликвидировали открытое пламя. Сейчас эксперты выясняют причину ЧП.

Так как здание загорелось глубокой ночью, людей на складе в тот момент не было. Погибших и травмированных при пожаре нет. Данные об ущербе на этот час не поступали.





Во время пожара никто не травмирован и не погиб, так как в ночное время сотрудников на складе не было.