Обстоятельства смерти мужчины и женщины в новогоднюю ночь проверяет Следственный комитет

В надзорном ведомстве озвучили предварительную причину пожара в Челябинске

В Челябинске инициирована проверка обстоятельств смерти двух местных жителей, тела которых обнаружили в ночь на 1 января. Женщину и мужчину нашли в горящей квартире жилой многоэтажки на улице Захаренко, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«В утреннее время 1 января 2021 года в квартире одного из домов Курчатовского района Челябинска произошел пожар. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах погибших не обнаружено», — говорят в надзорном ведомстве.

Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время употребления спиртных напитков.

Пожар на улице Захаренко начался около четырех часов утра. Густой дым из горящей квартиры на первом этаже здания заволок подъезд. Пожарным пришлось экстренно эвакуировать жильцов дома — детей и взрослых. Еще несколько человек наглотались дыма и оказались в больнице.