Пожар в частном музее Магнитогорска тушили 34 человека

Получив сообщение о возгорании, спасатели выехали на место ЧП по повышенному номеру сложности

Накануне днем в Магнитогорске Челябинской области произошел пожар в двухэтажном здании, где расположен частный музей. Получив сообщение о возгорании, сотрудники МЧС незамедлительно направились на место ЧП по повышенному номеру сложности. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Пожар произошел на улице Щорса. Прибыв на место, спасатели обнаружили горение обрешетки кровли на площади 600 квадратных метров. Убедившись, что в здании никого нет, — из музея успели эвакуироваться пять человек, — сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара.

«Создан оперативный штаб пожаротушения. Определены два боевых участка: на тушение кровли, а также на защиту материальных ценностей. Работали девять пожарных стволов, пять звеньев газодымозащитной службы. Две автоцистерны установили на пожарный гидрант для забора воды. В 18:12 открытое горение ликвидировано»,— сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. Причины пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.

С огнем боролись 34 человека, включая 28 сотрудников МЧС, и 12 единиц техники.