Двое погибших и 20 спасенных: в Челябинске загорелась жилая многоэтажка

ЧП случилось на улице Захаренко

Около четырех часов ночи 1 января в Челябинске загорелась квартира в жилой многоэтажке на улице Захаренко. Пожарным пришлось не только бороться с огнем, но еще и заниматься эвакуацией граждан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Пожарные прибыли к месту ЧП за считанные минуты. Из квартиры на первом этаже шел густой дым. При тушении пожара в горящей квартире обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни», — рассказывают в пресс-службе.

Так как дым от пожара заволок весь подъезд, спасателям пришлось эвакуировать жильцов верхних квартир. На свежий воздух вывели 16 взрослых и четырех детей.

Четверо взрослых успели наглотаться дыма и отравились продуктами горения — все они госпитализированы.





Пожар потушили к пяти утра. Причину возгорания выясняет отдел дознания. По предварительной версии, имело место неосторожное обращение с огнем.