/ В ночном ДТП в Челябинске погибло два человека

Иномарка насмерть сбила пешехода и врезалась в грузовик.

Два человека погибли в ДТП в Челябинске. Инцидент произошел в ночь на субботу, 25 мая, возле дома № 79 по улице Бродокамская, рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД Челябинска.



Водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на пешехода, после чего совершил наезд на автомобиль БЦМ. В результате ДТП пешеход — мужчина 1963 года рождения, и пассажир автомобиля «Фольксваген», от полученных травм погибли. Водитель автомобиля Фольксваген и два пассажира получили травмы и был госпитализированы.

— рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинску.

На данный момент материал по факту ДТП оформлен сотрудниками ГИБДД и направлен в следственный отдел по расследования ДТП областного ГУ МВД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.