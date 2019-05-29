В Челябинской области молодой человек погиб, упав со скалодрома

Заброшенная опора ЛЭП служит скалодромом уже 17 лет.

В Челябинской области молодой человек погиб, сорвавшись со скалодрома. 27 мая в Магнитогорске на берегу реки Урал обнаружили тело 19-летнего парня. По данным следствия, молодой человек скончался из-за высотных травм. Погибшего обнаружили рядом с бывшей опорой ЛЭП.



Труп обнаружен около скалодрома на пересечении улиц Вознесенская и Звенягина, по данному факту организована и проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. — сообщил сайту «Первый областной» следователь правобережного МСО СУ СК РФ Челябинской области Борис Яворский.

Отметим, что заброшенную опору переделали в скалодром 17 лет назад. На нем проходили тренировки альпинистов. Сооружение является самым высоким скалодромом в России. Скалодром не охраняется.

