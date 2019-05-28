/ «Тойота» и «Шкода» столкнулись в Тракторозаводском районе

Инцидент произошел сегодня утром.

«Тойота Хайлендер» и «Шкода Фабиа» столкнулись в Челябинске. Происшествие случилось сегодня, 28 мая, в 8:30 утра. О ДТП сайту «Первый областной» рассказа очевидец.



Две машины столкнулись на пересечении Комарова и Бажова. У одной нет переда. Стоят скорая, МЧС и полиция. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец ДТП.

В ГИБДД Челябинска подтвердили факт аварии. По словам представителя ведомства, «Тойота» не уступила «Шкоде» при повороте налево.

Водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение со «Шкодой Фабиа». После чего «Тойота» совершила опрокидывание. За рулем «Тойоты» был мужчина 72 года рождения, на «Шкоде» мужчина 1988 гр. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Информации о пострадавшим на данный момент нет. Предварительно медицинская помощь потребовалась водителю «Шкоды».