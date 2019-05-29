Южноуральца, выронившего из машины девушку, отправили в колонию за смертельное ДТП

Во время аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя Челябинской области признали виновным в смертельном ДТП. Житель Кыштыма, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 30 июня 2018 года управлял автомобилем «Фольксваген», в кузове для перевозки грузов которого находились люди. Во время одного из маневров девушка, находившаяся в кузове, выпала на проезжую часть. 23-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы.



В связи с общественным резонансом, расследование уголовного дела производилось следователем отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. При рассмотрении уголовного дела подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, добровольно возместил представителю потерпевшей моральный и материальный ущерб в сумме 3 миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Жителю Кыштыма назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также будет лишен возможности управлять транспортными средствами на срок 3 года.

