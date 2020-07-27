В незаконной организации азартных игр обвинили жительницу Челябинска

Для этого она снимала помещение на ЧТЗ.

Послушать 00:00

В Тракторозаводском районе Челябинска есть большой многоквартирный дом, находящий по адресу Салютная, 10. Помимо жилья, под аренду там сдается большое количество нежилых помещений. И в одном из них, как оказалось, проводились незаконные азартные игры, которые организовывала местная жительница.

Поэтому сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие, в ходе которого было изъято 24 системных блока, ноутбук и 19 жестких дисков.

«Прокуратура Тракторозаводского района города Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь же уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.