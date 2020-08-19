Более 9 миллионов рублей «заработали» двое челябинцев в Симферополе

Они осуществляли незаконную банковскую деятельность.

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Двое челябинцев как-то решили, что в родном городе им нечего делать и денег здесь не заработать. Поэтому они переехали в Республику Крым, где попали в состав преступной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Незаконной она была из-за отсутствия регистрации и специального разрешения.

Но и без этого всего им удалось получить денежное вознаграждение за банковские операции, которые составляли не менее 6 процентов от общей суммы перечислений. И доход их получился немаленький — более 9 миллионов рублей. Но скрыться от правоохранительных органов им все-таки не удалось.

«17 августа 2020 года, Киевский районный суд г. Симферополя вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей г. Челябинска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. „а“, „б“ ч. 2 ст. 172 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Республики Крым суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого им преступления с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы каждому», — сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Отмечается, что наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года. Но пока приговор в законную силу не вступил.