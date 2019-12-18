Карты, деньги, огород: жительница Миасса организовала подпольное казино у себя в саду

Вместо легкой прибыли получила срок за уголовное преступление.

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Слишком предприимчивой оказалась жительница Миасса, которая в своем садовом доме коллективного сада «Строитель-2» устроила подпольное казино.

Она оборудовала «заведение» 26-ю компьютерами с выходом в интернет и установила видеонаблюдение. Также она обеспечивала игроков в комфортных условиях: принимала денежные средства от посетителей в качестве ставок, начисляла клиентам игровые баллы на игровом оборудовании соразмерно уплаченной сумме, выдавала выигрыши, обеспечивала посетителей напитками.

Предприимчивость длилась недолго: с января по май 2019 года. Именно тогда сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность. Накануне мировой суд судебного участка №3 города Миасса вынес приговор 44-летней предпринимательнице.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»)», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев.

Среди изъятого игровое оборудование было 26 персональных компьютера, 11 видеокамер, а также денежные средства, полученные от игроков, которые были конфискованы судом в доход государства.