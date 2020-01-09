Пенсионер сгорел в собственном доме в Аргаяшском районе

Трагедия произошла в деревне Кызыл-Булак.

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Сегодня ранним утром в 07:01 на пульт МЧС поступила информация о пожаре в жилой постройке в деревне Аргаяшского района.

Огнеборцы, прибывшие на место, обнаружили выгоревшую деревянную веранду и распространившееся пламя внутри дома.

«Пожар тушили 19 человек и 4 единицы техники, в 7:23 очаг возгорания был локализован, в 7:59 ликвидирован полностью», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

После устранения пожара, сотрудники МЧС на пепелище обнаружили труп пожилого мужчины 1933 года рождения. Установлено, что он отравился продуктами горения.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.